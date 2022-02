Torino, incidente sul lavoro: 26enne ferito resta in gravi condizioni

Il ragazzo, precipitato per diversi metri a causa del crollo del carrello elevatore su cui si trovava, è stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico per i numerosi traumi subiti e per la rimozione di alcuni trombi. La prognosi resta riservata

Restano gravi le condizioni dell'operaio 26enne ferito durante l'allestimento di un cantiere edile a Torino. Ricoverato all'ospedale Cto, nella notte è stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico per i numerosi traumi subiti e per la rimozione di alcuni trombi. La prognosi resta riservata. L'incidente sul lavoro è avvenuto ieri pomeriggio in corso Maroncelli. L'operaio è precipitato per diversi metri a causa del crollo del carrello elevatore su cui si trovava.