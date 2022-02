Un motociclista è morto in un incidente avvenuto lungo la Provinciale 30 Alessandria-Acqui, nel territorio di Cassine. Il centauro si è scontrato con un'auto proveniente dalla direzione opposta. Sono in corso indagini dei carabinieri per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.