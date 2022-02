Il liceo classico Alfieri di Torino avrà un bagno neutro no gender

"L'idea è nata per tutelare un uso dei servizi adeguato ad ogni soggettività che non rientri per forza nella ripartizione binaria di genere", spiega Martina Giro, 18 anni, rappresentante di istituto

Un bagno che possono usare tutti senza distinzioni di genere. Gli studenti dell'Alfieri, storico liceo classico di Torino, lo hanno realizzato nei servizi maschili del terzo piano, dove questa mattina è comparso il cartello "bagno neutro" e sopra stampata una figura unica, che unisce uomo e donna.

Le dichiarazioni

"L'idea è nata per tutelare un uso dei servizi adeguato ad ogni soggettività che non rientri per forza nella ripartizione binaria di genere", spiega Martina Giro, 18 anni, rappresentante di istituto. Del bagno neutro all'Alfieri di corso Dante se ne parlava già prima dell'occupazione, durante le assemblee. Durante la mobilitazione a questo tema è stato dedicato addirittura un capitolo nel manifesto di undici pagine stilato dagli studenti. Poi l'idea è stata sviluppata con la preside Paola De Faveri, che ha dato la massima disponibilità all'iniziativa. "Ed è stata lei stessa a stamparci la figura", sottolinea Martina. La scuola nelle prossime settimane dovrà formalizzare il tutto con un atto interno.

L'iniziativa

Ora, dire che l’idea del "bagno neutro" e che la discussione sui temi della parità e dell’accoglienza siano temi affrontati soltanto durante i giorni di occupazione non è la verità. Come riporta La Stampa, l’Alfieri - da sempre - è in prima fila sul tema dei diritti. Giù, nell’ufficio di presidenza la dottoressa Paola De Faveri, la dirigente scolastica puntualizza: "Questo è un piccolo segno. Ma se può mettere a proprio agio le persone va benissimo". Poi fa una pausa. E aggiunge: "Qui ragioniamo sulle cose da fare per rendere la scuola migliore. Ciò che dipende da noi lo facciamo. Ma lo sa che i bagni dell’Alfieri sono tutti degli Anni ’70? Questo non va bene. Ma non dipende dagli studenti".

La protesta di Azione Studentesca

Protestano, invece, i Militanti di Azione Studentesca, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, hanno affisso nella notte a Torino, davanti al liceo Classico Alfieri, lo striscione 'Maschi e femmine Punto!'. "Abbiamo deciso di apporre questo striscione perché è necessario ribadire che i sessi esistenti sono due: maschio e femmina - spiega Azione Studentesca - Nella scuola non deve esserci spazio per folli ideologie gender che vorrebbero rendere anche la sessualità fluida e indefinita. Si pensi, piuttosto, a risolvere i veri problemi che ad oggi affliggono la scuola italiana, a partire dalle morti durante l'alternanza".