Torino, sciopero del trasporto pubblico venerdì 25 febbraio

Nell'ambito della protesta nazionale - indetta da Filt Cgil, Fit cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal, Ugl - a Torino ci sarà, sempre domani, un presidio alle 15 in piazza Castello, davanti alla sede della Regione. Saranno rispettate le fasce di garanzia

I lavoratori del trasporto pubblico locale sciopereranno, venerdì 25 febbraio, per 24 ore nell'ambito della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro. Nell'ambito della protesta nazionale - indetta da Filt Cgil, Fit cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal, Ugl - a Torino ci sarà un presidio alle 15 in piazza Castello, davanti alla sede della Regione. Saranno rispettate le fasce di garanzia.

Il sindacato

"La pandemia da Covid-19 - spiegano i sindacati - ha reso più evidenti i limiti di gestione di un sistema frammentato e fortemente condizionato da imprese che, con fondi pubblici, sono attente unicamente a far quadrare i bilanci senza preoccuparsi minimamente delle condizioni di vita dei lavoratori e tantomeno della qualità del servizio. Altro tema importante è la penuria di conducenti, dato evidenziato dalle stesse associazioni datoriali, miopi nei confronti delle attuali condizioni che disincentivano i giovani ad ambire alla professione di operatore di esercizio, poco remunerata, anche a fronte delle spese da sostenere per le abilitazioni necessarie e molto impegnativa, monotona e colma di responsabilità".