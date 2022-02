Torino, uccise l'ex moglie: pm chiede condanna a 30 anni di carcere

La richiesta è stata formulata dal pm Francesca Traverso durante il processo in corso in Corte d'Assise

Chiesti 30 anni di carcere per Massimo Bianco, guardia giurata di 49 anni che il 7 maggio 2021 a Torino uccise a colpi di pistola la moglie, Angela Dargenio, 48 anni, dalla quale era separato. La richiesta è stata formulata dal pm Francesca Traverso durante il processo in corso in Corte d'Assise.

La vicenda

Dopo l'omicidio l'uomo è stato arrestato il giorno stesso dalla polizia. Poi ha confessato e ha chiesto perdono ai figli. Il pm Traverso ha quantificato la richiesta di pena proponendo l'equivalenza fra le attenuanti generiche e le aggravanti. Una scelta che l'avvocato Stefano La Notte, parte civile per i due figli, non ha condiviso.

Avvocato di parte civile: "Contrario alle attenuanti generiche, non è stato momento di follia"

"Sono contrario alle attenuanti generiche. Non è un momento di follia, non è il drammatico epilogo di una lite. È il prodotto di una cultura e di una mentalità di paese ancora molto presente in Italia: una donna non si deve separare". Lo ha detto Stefano La Notte, avvocato di parte civile per i due figli. L'avvocato ha parlato di "cultura maschilista e selvaggia. C'e' una parte dell'Italia che non ha ancora digerito l'idea che ci si possa separare. Sappiamo che la madre della vittima ha detto 'meglio un tumore di una figlia che si separa'".