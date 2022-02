Incidente lavoro a Lombardore, cade in cantiere edile: ferito operio

L'uomo, dipendente di una ditta di Torino, è precipitato dal tetto di un edificio in ristrutturazione in via Rivarossa. Un volo di circa sei metri, nel quale ha riportato diverse fratture

Infortunio sul lavoro a Lombardore. Un operaio è rimasto ferito cadendo in un cantiere edile. L'uomo, dipendente di una ditta di Torino, è precipitato dal tetto di un edificio in ristrutturazione in via Rivarossa. Un volo di circa sei metri, nel quale ha riportato diverse fratture. Ricoverato all'ospedale di Ciriè, carabinieri e Spresal dell'Asl To4 stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.