Incidente sul lavoro nel Cuneese: operaio cade da ponteggio, ferito

Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino, in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita

Un operaio di 49 anni è rimasto ferito oggi all'interno dello stabilimento Mtm di Cherasco, azienda metalmeccanica in provincia di Cuneo. L'uomo, addetto di una ditta esterna, mentre era impegnato nella manutenzione di un lucernaio è caduto da alcuni metri di altezza. I colleghi hanno subito dato l'allarme. Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino, in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.