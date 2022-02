Val di Susa, incendio nei boschi di Chianocco: fiamme sotto controllo

È sotto controllo l'incendio scoppiato ieri pomeriggio nei boschi di Chianocco, in Val di Susa. Previste per la mattinata le operazioni di bonifica dell'area da parte dei vigili del fuoco.

L'intervento dei vigili del fuoco

Le squadre dei pompieri e quelle dei volontari dell'Aib hanno lavorato sui fronti più a valle, dove le fiamme potevano causare gravi danni alla vegetazione della Riserva Naturale dell'Orrido. In azione ieri per alcune ore, per arginare le fiamme nelle zone più impervie, anche due Canadair e l'elicottero della Regione Piemonte.