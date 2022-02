Torino, accoltellano passante per rubargli cellulare: arrestati

Due uomini di 20 e 31 anni sono stati arrestati dai carabinieri per rapina aggravata e lesioni personali a Torino. I due, irregolari di origine marocchina, hanno aggredito un connzaionale 48enne con un coltello per portagli via il telefono cellulare. Sono stati fermati in via Gioberti. La vittima è stata trasportata all'ospedale Mauriziano, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni.

I due poco prima avevano tentato di rapinare un ragazzo di origine cinese di 21 anni e lo avevano accoltellato due volte al torace.