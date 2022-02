Incidente nell'Astigiano, auto finisce fuori strada: morta 69enne

È avvenuto oggi a San Marzanotto. Secondo una prima ricostruzione, la donna ha perso il controllo del veicolo, forse per un malore, ed è finita in un fosso

Una donna dì 69 anni è morta oggi in un incidente stradale avvenuto a San Marzanotto. Secondo una prima ricostruzione, è uscita di strada mentre era alla guida della sua auto, una Suzuki, forse per un malore, ed è finita in un fosso in cemento. Immediati i soccorsi del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco e la polizia municipale di Asti.