Le persone saranno convocate per la somministrazione non appena arriveranno le 72.700 dosi che dovrebbero essere consegnate entro il mese

Sono state aperte oggi in Piemonte, prima regione in Italia, le adesioni alla vaccinazione con Novavax e al momento sono circa novecento quelle già ricevute. Le dosi in arrivo con la prima fornitura, che dovrebbero essere consegnate entro il mese, sono 72.700. Le persone saranno convocate per la somministrazione non appena arriveranno le dosi.