Ciriè, lite in strada a coltellate per un debito: una denuncia

Una violenta lite in strada è finita a colpi di coltello, oggi, in via Roma a Ciriè. Si sono affrontati due italiani di 54 e 33 anni, probabilmente per un vecchio debito. La lite è degenerata e il 54enne, residente a Rocca, ha estratto un coltello con il quale ha colpito il rivale a un braccio. La vittima dell'aggressione è stata poi portata in ospedale: se la caverà con 25 giorni di prognosi. Il 54enne, invece, è stato identificato e denunciato per lesioni dai carabinieri.