Torino, incendio a Villa Becker: è il terzo in pochi giorni

Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti per spegne le fiamme nel sottotetto, come accaduto lo scorso 14 febbraio

Terzo incendio in pochi giorni a Villa Becker, storico edifico in stile liberty del 600, in strada del Righino angolo viale Thovez, sulla collina di Torino, divenuta celebre grazie al film "La terza madre" di Dario Argento.

L'intervento dei pompieri

Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti per spegne le fiamme nel sottotetto, come accaduto lo scorso 14 febbraio. La villa abbandonata al degrado è diventata nel tempo rifugio dei senzatetto. Sul rogo, che secondo una prima ricostruzione sarebbe di origine dolosa, indaga la polizia municipale.