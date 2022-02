Uccise il padre violento, Alex Pompa assolto: “Lottò per sopravvivere”

Il giovane nell'aprile 2020, a Collegno, uccise a coltellate il padre, Giuseppe, per proteggere la madre da un'aggressione. Secondo la ricostruzione dei magistrati l'episodio si sviluppò in un contesto "privo di alternative che non fossero colpire o soccombere ed essere ucciso"

Colpì per "legittima difesa" nel corso di "una lotta ingaggiata per sopravvivere" Alex Pompa, il giovane che il 30 aprile 2020, a Collegno (Torino) uccise a coltellate il padre, Giuseppe, per proteggere la madre da un'aggressione.

La decisione dei giudici

È quanto scrivono i giudici Alessandra Salvadori e Melania Eugenia Cafiero, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 24 novembre la Corte di Assise, a Torino, ha assolto l'imputato. Secondo la ricostruzione dei magistrati l'episodio si sviluppò in un contesto "privo di alternative che non fossero colpire o soccombere ed essere ucciso e lasciare uccidere gli altri" presenti in casa.