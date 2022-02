Torino, sorpreso a rubare in una scuola: arrestato 48enne

L’uomo è stato sorpreso dalla polizia municipale all’interno della scuola Carlo Levi, in via Monterosa, mentre cercava di forzare con alcuni arnesi la cassetta del denaro delle macchinette del caffè

Un uomo di 48 anni (italiano e con precedenti per furto in abitazione) è stato sorpreso dalla polizia municipale all'interno della scuola Carlo Levi di via Monterosa, a Torino. Portato in carcere, , deve ora rispondere di furto, resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Il tentato furto

Stava cercando di forzare con alcuni arnesi, che sono stati sequestrati, la cassetta del denaro delle macchinette del caffè. Alla vista degli agenti, allertati dall'allarme dell'istituto, ha tentato di scappare, ma è stato bloccato.