Escursionista di 82 anni disperso sulle montagne del Torinese

Un escursionista di 82 anni risulta disperso da ieri nella zona Borgata Selvaggio, a Perosa Argentina (Torino). Nelle ricerche, iniziate nella notte, sono impegnati i tecnici del Soccorso Alpino Piemontesi, insieme ai vigili del fuoco, che hanno sorvolato l'area con un elicottero, ai carabinieri e alla guardia di finanza. Da questa mattina sono impiegate anche due unità cinofile da ricerca in superficie, ma per il momento il disperso non è stato ancora trovato.