Nuova fuga di gas in centro a Torino, intervento nella notte

Nuovo intervento dei vigili del fuoco per una fuga di gas in centro a Torino. Nella notte sono intervenuti in piazza Castello per una perdita dalla tubazione interrata. Sul posto anche il nucleo Ncbr e tecnici della società energetica che hanno lavorato per ripristinare la rete di distribuzione.

La vicenda

Verso le 4 le operazioni di soccorso tecnico urgente sono terminate. Secondo Italgas si è trattata di una lieve dispersione individuata. Quindici giorni fa in via Pietro Micca quasi all'angolo con piazza Castello si era verificata una grossa fuga di gas e un palazzo era stato evacuato. Per quell'intervento lavori sono ancora in corso.