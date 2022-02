Omegna, spacciatore sottoposto all'obbligo di residenza per due anni

Il tribunale ha riconosciuto la pericolosità dell'uomo al quale sono state imposte alcune restrizioni: non può frequentare persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza e non può accedere agli esercizi pubblici dopo le 18

Un 26enne di Omegna, nel Verbano Cusio Ossola, sarà obbligato a soggiornare per due anni nel comune di residenza senza potersi allontanare. Lo ha deciso il tribunale di Torino. Il ragazzo, pregiudicato, è accusato di diversi reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti per alcuni dei quali è già stato condannato. Il tribunale ha riconosciuto la pericolosità dell'uomo al quale sono state imposte alcune restrizioni: non può frequentare persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza e non può accedere agli esercizi pubblici dopo le 18.