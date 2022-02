Colpito da un getto di acido solforico, grave operaio a Novara

È ricoverato all'ospedale Maggiore di Novara un uomo di 47 anni rimasto ferito in un incidente sul lavoro in una azienda di San Pietro Mosezzo, alle porte di Novara. L'uomo, italiano residente a Novara, per cause al vaglio dello Spresal è stato ustionato da un getto di acido solforico. Scattato l'allarme, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. Trasportato in ospedale, il ferito è ora sotto osservazione. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Novara.