Incendio in zona industriale di Settimo Torinese, danni a tre aziende

Un incendio è divampato ieri sera in via Mappano, a Settimo Torinese, all'interno del capannone della Edilpolimeri, un'azienda che produce resine. Le fiamme hanno danneggiato anche due capannoni di aziende vicine. La situazione è al momento sotto controllo. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. Non risultano feriti o intossicati. Da chiarire le cause del rogo.