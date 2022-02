Domodossola, undicenne aggredito da branco coetanei: indagini in corso

Un ragazzino di 11 anni è stato aggredito da un branco di coetanei nel centro di Domodossola (Verbano Cusio Ossola), nei pressi della scuola Media. E' accaduto in via Binda, poco prima che i ragazzi rientrassero in aula dopo la pausa pranzo. Medicato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di otto giorni. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia; al momento non risultano denunce.