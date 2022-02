Covid Piemonte, il bollettino: 2.569 casi. I ricoverati sono 1.368

Negli ospedali restano 54 ricoverati in terapia intensiva, due in meno di ieri, 1.314 negli altri reparti, meno 100

In Piemonte 2.569 nuovi casi di positività al Covid, con una quota del 5,6% rispetto ai 45.719 tamponi diagnostici processati (40.306 antigenici).

Il bollettino

L'Unità di crisi della Regione riporta 16 morti, dei quali tre registrati oggi. Negli ospedali restano 54 ricoverati in terapia intensiva, due in meno di ieri, 1.314 negli altri reparti, meno 100. I nuovi casi di guarigione sono 4.836, le persone in isolamento domiciliare 55.494. Dall'inizio della pandemia in Piemonte il totale dei casi positivi diventa 962.536, i decessi di persone positive al Covid 12.936, i pazienti guariti 892.738 ( rispetto a ieri).