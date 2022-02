Tronzano, barista non gli serve da bere: danneggia dehors con l’auto

Il barista non gli ha dato da bere perché era ubriaco, e lui, per vendicarsi, è salito a bordo dell'auto e si è schiantato di proposito sul dehors. È accaduto a Tronzano (in provincia di Vercelli), dove un 45enne del luogo è stato denunciato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza.

La vicenda

L'uomo si è presentato palesemente ubriaco nel locale in centro paese e il titolare, viste le sue condizioni, si è rifiutato di servire ulteriore alcol. Uscito arrabbiato dal bar, il 45enne è salito sulla jeep e anziché allontanarsi ha ingranato la marcia e si è diretto verso il locale, schiantandosi contro il dehors e arrivando a pochi centimetri dal muro. La pattuglia dei carabinieri ha rilevato un tasso tre volte più alto del consentito.