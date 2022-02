Biella, in posta senza Green Pass: intervengono i carabinieri

Non è il primo caso che si verifica. A Gaglianico una giovane coppia voleva entrare in un negozio senza mascherina, ne è nata una discussione con il personale

Voleva entrare nell'ufficio postale di Brusnengo, nel Biellese, senza avere il Green pass. Ne è nata una lite col personale, che ha cercato di spiegare alla donna le regole entrate in vigore ormai da qualche settimana, e a riportare la calma è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Solo a quel punto la donna ha desistito.

Gli altri casi

Non è il primo caso che si verifica nel Biellese. A Gaglianico una giovane coppia voleva entrare in un negozio senza mascherina, ne è nata una discussione con il personale. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dei carabinieri per placare gli animi.