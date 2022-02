Torino, parcheggiatori abusivi violenti: due arresti per estorsione

Minacciavano gli automobilisti per avere denaro i due parcheggiatori abusivi arrestati a Torino dai carabinieri con l'accusa di tentata estorsione. Si tratta di un 44enne, senza fissa dimora, bloccato dai militari ieri sera in piazza Paleocapa, a pochi passi dalla centralissima via Roma, mentre pretendeva cinque euro dal conducente di un'auto che aveva appena parcheggiato negli stalli pubblici di piazza Carlo Felice.

L'altro arresto

In tarda serata è stato arrestato un marocchino di 36 anni, irregolare sul territori nazionale, per tentata estorsione e danneggiamento. I militari sono intervenuti in questo caso in via Nizza, quartiere San Salvario, e hanno bloccato lo straniero mentre aggrediva un automobilista a cui aveva danneggiato l'auto perché pretendeva 10 euro per la sosta.