Torino, Appendino positiva al Covid: processo Ream verso slittamento

In primo grado l'ex sindaca è stata condannata a sei mesi per falso

Probabile slittamento per il processo d'appello sul cosiddetto caso Ream. La ripresa, prevista per domattina al Palazzo di giustizia, potrebbe saltare dopo che l'ex sindaca Chiara Appendino è risultata positiva al Covid.

Il processo

In primo grado, il 20 settembre 2020, l'ex sindaca è stata condannata a sei mesi per falso. Stessa pena per l'ex assessore Sergio Rolando, mentre all'ex capo di gabinetto Paolo Giordana sono stati inflitti otto mesi. Appendino fin dall'inizio del procedimento ha partecipato alle udienze.