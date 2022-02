Avvelenamento da monossido, madre si sente male e salva la famiglia

Dopo essersi sentita male, si è recata in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato un avvelenamento da monossido di carbonio. Una donna è riuscita così a salvare la sua famiglia, tre adulti e tre bambini di 4, 7 e 9 anni. È accaduto nella notte a Novara, poco dopo la mezzanotte. Dopo la diagnosi dei sanitari, vigili del fuoco e 118 sono intervenuti in via Gattico per soccorrere la famiglia. Tutti i componenti sono stati portati nella camera iperbarica della clinica "I cedri" di Farà novarese e ora si trovano sotto osservazione all'ospedale Maggiore. Stanchi, spaventati, ma nessuno in pericolo di vita.