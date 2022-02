Alessandria, in ospedale due agenti penitenziari aggrediti in carcere

Aggrediti due agenti nella casa circondariale 'Cantiello e Gaeta' di piazza Don Soria, ad Alessandria. Lo denuncia il Sappe (Sindacato autonomo Polizia Penitenziaria). Come riferisce Demis Napolitano, vicesegretario regionale del sindacato, un detenuto italiano si è scagliato contro due agenti, colpendoli con calci e pugni e lanciando oggetti. Grazie all'intervento dei colleghi la situazione è tornata sotto controllo. "Si tratta di un soggetto che, già in passato, si è reso protagonista di comportamenti contrari alle regole e all'ordinamento previsti nelle strutture carcerarie. I poliziotti sono stati curati al pronto soccorso per le ferite riportate", sottolinea Napolitano.