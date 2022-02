Novara, auto finisce in un canale in campagna: un morto

Il cadavere di un uomo è stato trovato all’interno di un'auto finita in un canale irriguo nella campagna novarese, in una traversa di via Maestra, nella frazione del Torrion quarta. Si ipotizza che l'auto sia finita nel canale ieri notte, ma solo questa mattina un passante se n'è accorto e ha dato l'allarme. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica della Questura, per i rilievi del caso. Sarà l'autopsia a stabilire se a causare l'uscita di strada dell'auto possa essere stato un malore della vittima.