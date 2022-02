Un 23enne è stato multato sulle piste da sci del comprensorio San Domenico Ski, in alta Ossola (Vco). Soccorso dopo essersi procurato un trauma facciale e una lesione alla spalla sinistra, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. Sottoposto a drug test, una volta trasportato in ospedale, è risultato positivo e, quindi, è stato multato.