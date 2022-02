Frontale tra due auto in provincia di Cuneo, morto uomo di 38 anni

Tragedia ieri sera in provincia di Cuneo. Un uomo è morto nello scontro frontale tra due auto. L'incidente è avvenuto in un tratto rettilineo lungo la statale dei laghi di Avigliana, al confine tra i comuni di Cavour e Barge, tra le province di Torino e Cuneo. Sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. La vittima aveva 38 anni e si chiamava Paolo Tuninetti.

La tragedia

Era al volante di una Mercedes Classe B che, durante un sorpasso, si è scontrata con una Ford. L'auto di Tuninetti è sbandata, carambolando sull'asfalto. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Solo lievi ferite per il conducente della Ford. La statale è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore, per permettere soccorsi e rilievi.