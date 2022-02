None, incendio in ditta autotrasporti Speed: alta colonna di fumo nero

Ad andare a fuoco alcuni bancali e mezzi, ma è stato coinvolto anche un capannone di lavorazione dei lamierati. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco. Al momento non si registrano feriti o intossicati

Un grosso incendio con una colonna di fumo nero visibile a distanza si è sviluppato nella mattinata di oggi nella ditta di autotrasporti Speed di via Pinerolo a None. Ad andare a fuoco sono stati alcuni bancali e alcuni mezzi, ma è stato coinvolto anche un capannone di lavorazione dei lamierati. A riportare la notizia è TorinoToday.

L’incendio

Sul posto, per spegnere le fiamme, sono presenti numerose squadre di vigili del fuoco provenienti da Torino Lingotto, Pinerolo, Rivalta di Torino e Carmagnola. Sono intervenute anche pattuglie dei carabinieri per gli accertamenti del caso. Al momento non si registrano feriti né intossicati.