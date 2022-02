Incendio in Valsesia, fiamme nella notte in un’area boschiva

Il rogo ha colpito la zona di Rimella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la causa dell’incendio, alimentato dalla siccità di queste settimane

Intervento dei vigili del fuoco la scorsa notte per un incendio che ha colpito la zona di Rimella, in Valsesia. Le fiamme, che si sono sviluppate su un'area boschiva in assenza di abitazioni, sono state circoscritte grazie a diverse squadre provenienti dal distaccamento permanente di Varallo, dei distaccamenti volontari di Cravagliana e Alagna, e le squadre Aib. Sono in corso accertamenti per chiarire la causa del rogo, alimentato dalla siccità di queste settimane.

L’intervento dei vigili del fuoco

Le squadre dei vigili, per spegnere l'incendio, sono intervenute sull'acquedotto, per cui nelle scorse ore il Comune di Rimella ha avvisato la popolazione in merito alla non potabilità dell'acqua per il periodo necessario all'estinzione delle fiamme.