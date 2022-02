Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 97 (-2), quelle negli altri reparti sono 1.732 (-62)

Sono 3.891 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ore in Piemonte a fronte di 56.001 tamponi processati. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 97 (-2), quelle negli altri reparti sono 1.732 (-62). I nuovi decessi registrati sono 22 mentre le persone guarite sono 8.423. (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A NAPOLI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)