Torino, falso allarme bomba al Primo Levi: scuola evacuata

Falso allarme bomba, questa mattina a Torino, all' Istituto Primo Levi, i cui studenti sono da alcuni giorni in assemblea permanente. Una mail inviata al dirigente scolastico da un indirizzo anonimo segnalava la presenza di un non meglio precisato "esplosivo" piazzato ai primi piani dell'edificio di corso Unione Sovietica e pronto a far saltare per aria la scuola alle ore 13.

La situazione

Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Digos, gli artificieri e le unità cinofile, ma dell'esplosivo nessuna traccia. Gli studenti sono stati fatti uscire dall'istituto.