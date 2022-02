Salassa, carabiniere ferito da pietra scagliata da vagabondo

L'uomo è stato immobilizzato e portato in caserma dove è stato denunciato a piede libero. Il carabiniere ferito, invece, è stato medicato in ospedale

Un carabiniere è rimasto ferito nel corso di un intervento, ieri mattina a Salassa, nel Torinese. Il militare, insieme al collega di pattuglia, su segnalazione di alcuni residenti, è intervenuto in via San Giovanni dove un 36enne stava vagando seminudo urlando contro le abitazioni della zona.

L'aggressione

Alla vista della pattuglia, in evidente stato di alterazione psicofisica, l'uomo gli si è scagliato contro i militari, ha preso una grossa pietra e ne ha colpito uno al capo. Subito dopo è stato immobilizzato e portato in caserma dove è stato denunciato a piede libero. Il carabiniere ferito, invece, è stato medicato in ospedale. Se la caverà con qualche giorno di prognosi.