Valli di Lanzo, l'incendio riprende vigore: brucia fronte Germagnano

Sul posto continua, dunque il lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari dell'Aib, impegnati da lunedì per contenere gli incendi boschivi alimentati dal vento e dalla siccità

Ha ripreso vigore, quando ormai sembrava domato, l'incendio sul monte Basso, a Cafasse. A bruciare dalla tarda serata di ieri è in particolare il versante di Germagnano, con le fiamme e il fumo ben visibili dalle abitazioni a valle. Sul posto continua, dunque il lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari dell'Aib, impegnati da lunedì in Valle di Lanzo per contenere gli incendi boschivi alimentati dal vento e dalla siccità.

L'incendio

Inoltre, due mezzi aerei, un Canadair e un Eriksson S-64, sono impegnati nello spegnimento del vasto rogo, . Ieri per spegnere i numerosi roghi in Valle di Susa, sono stati impegnati 180 volontari Aib (antincendi boschivi) e 57 mezzi della Protezione civile regionale.