L'uomo è precipitato in un burrone mentre scendeva dall'alpe Drocala verso l'abitato di Calasca Castiglione. Il cane che era con lui è rimasto al suo fianco fino all'arrivo dei soccorsi

È stato ritrovato morto il 67enne di Domodossola disperso da ieri sui monti della Valle Anzasca, in Ossola. L'uomo, Claudio Gramigni è precipitato in un burrone mentre scendeva dall'alpe Drocala verso l'abitato di Calasca Castiglione. Il corpo è stato rinvenuto stamattina dal soccorso alpino che lo cercava da ieri sera. Incolume il cagnolino che era con lui, rimasto accanto al padrone fino a quando un militare del soccorso alpino delle fiamme gialle non li ha individuati. Il corpo è stato recuperato.

L'incidente e le ricerche

Partito da Drocala, una frazione del Comune di Calasca Castiglione, stava tornando nella sua casa di Domodossola quando dell'uomo si sono perse le tracce. I soccorritori hanno sentito abbaiare in fondo a un profondo vallone il cagnolino. Il soccorso alpino ha usato per le ricerche anche un drone in grado di rilevare la presenza delle persone grazie al calore corporeo. Sul luogo dell'incidente, oltre agli uomini della X delegazione del soccorso alpino, sono giunti i carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e squadre Aib.