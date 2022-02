Rapinavano negozi e farmacie, tre arresti a Torino

L'inchiesta prosegue per accertare l'eventuale coinvolgimento dei tre arrestati in altri episodi

Tre pregiudicati, R.S., 33 anni, F.A., 39 anni, e M.M., 26 anni, tutti residenti nel quartiere Barriera di Milano a Torino, sono stati arrestati con l'accusa di aver commesso alcune rapine ai danni di negozi e farmacie. Due le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite dalla Squadra mobile di Torino.

Le rapine

Il 33enne e il 39enne sono accusati di una rapina commessa l'8 novembre in un albergo, di una tentata rapina e di una rapina messa a segno entrambe il 9 novembre 2021, in due supermercati, e della rapina di una farmacia tentata il 12 novembre. Nelle indagini, coordinate dalla procura, è stato accertato che l'autore materiale delle rapine era R.S., armato di coltello a serramanico e, in un caso, di un'arma da sparo - poi risultata essere una copia - mentre F.A. faceva il "palo" e guidava l'auto per la fuga.

Il 26enne M.M. è accusato di una rapina consumata l'11 gennaio scorso quando armato di coltello a serramanico, dopo aver minacciato il titolare di una farmacia, si è impossessato del denaro contenuto della cassa per poi fuggire a piedi. L'inchiesta prosegue per accertare l'eventuale coinvolgimento dei tre arrestati in altri episodi.