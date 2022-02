Le alte fiamme erano visibili da tutto il paese. Sul posto due squadre di vigili del fuoco e 20 pompieri per far fronte al rogo

Grave incendio a San Damiano d'Asti dove, per cause da accertare, ha preso fuoco il tetto di una casa e parte dell'alloggio sottostante. Le alte fiamme erano visibili da tutto il paese. Sul posto due squadre di vigili del fuoco e 20 pompieri per far fronte all'incendio. Il proprietario della casa, colto da malore per lo spavento, è stato soccorso dal personale del 118.