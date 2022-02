Incendio a Borgomanero, in fiamme supermercato Lidl

L'esercizio commerciale è stato evacuato, ma non si sono registrati feriti. A causa del rogo si è sviluppata un'alta colonna di fumo visibile per diversi chilometri

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio in un supermercato Lidl a Borgomanero. Non si sono registrati feriti.

L'ncendio

Secondo quanto riporta NovaraToday, le fiamme si sono alzate intorno alle 14 dal magazzino del negozio in viale Marconi. L'esercizio commerciale è stato evacuato. Sul posto, oltre alla la polizia municipale e ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo, il quale ha interessato la zona dietro al punto vendita procovando un'alta colonna di fumo visibile per diversi chilometri.