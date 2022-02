Baceno, escursionista 41enne precipita in canalone: gravemente ferita

La donna stava scendendo lungo il sentiero tra la diga di Agaro e la frazione Croveo: è stata ricoverata in ospedale in codice rosso. Altri due escursionisti sono rimasti feriti in Val di Lanzo

Un'escursionista 41enne di Busto Arsizio è precipitata oggi in un canalone mentre scendeva lungo il sentiero tra la diga di Agaro e la frazione Croveo, nel territorio di Baceno (nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola). L'escursionista, gravemente ferita, è stata ricoverata in ospedale con un codice rosso.

I soccorsi

Sono intervenuti il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (Sasp) e il Servizio Regionale di Elisoccorso. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza e si è proceduto a verificare con i gestori della diga che non fossero previsti rilasci d'acqua per la sicurezza dell'infortunata e dei soccorritori, poiché la donna era finita sul greto del torrente. Una squadra a terra è stata trasportata in elicottero in quota per riaccompagnare a valle il suo compagno di escursione, in stato di choc. Alle operazioni ha collaborato il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Feriti due escursionisti in Val di Lanzo

Doppio intervento dei tecnici del Soccorso Alpino al Pian della Mussa, nel comune di Balme, nel torinese, per escursionisti caduti sul ghiaccio. La prima richiesta per un uomo che aveva una sospetta frattura di un femore. Sul posto a causa della nebbia sono potuti intervenire solo i soccorsi da terra che con un mezzo fuoristrada hanno trasportato il personale sanitario sul luogo dell'incidente per portare il ferito sull'autoambulanza per il trasferimento a valle. Una seconda richiesta di auto è arrivata da un uomo con una caviglia rotta in seguito a una caduta nello stesso punto del primo incidente. È stato portato a valle e in ospedale. Nello scorso weekend si sono registrati altri due episodi simili stessa zona, dove sono presenti numerosi lastroni di ghiaccio sia lungo il sentiero tra Balme e Pian della Mussa sia lungo la strada carrozzabile chiusa al traffico.