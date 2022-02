Monossido di carbonio, 55enne muore intossicato nell'Astigiano

Sono rimasti intossicati anche la moglie e il figlio della vittima: la donna è stata trasportata in gravi condizioni con l'elisoccorso all'ospedale di Alessandria, meno grave il figlio

Un uomo di 55 anni è morto oggi per una fuga di monossido di carbonio in un appartamento di San Damiano d'Asti. Sono rimasti intossicati anche la moglie e il figlio della vittima, un cittadino di origine romena. La donna è stata trasportata in gravi condizioni con l'elisoccorso all'ospedale di Alessandria, meno grave il figlio.

Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco la fuga di gas sarebbe stata causata dal malfunzionamento di una caldaia a condensazione. Indagano i carabinieri.