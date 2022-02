Torino, fa spesa in servizio: denunciata dipendente Asl assenteista

Faceva shopping, o andava a trovare i parenti, nell'orario di servizio. Ha maturato in sei mesi 90 uscite e oltre 180 ore di assenza una dipendente di una Asl del Torinese denunciata dalla guardia di finanza per truffa aggravata e false attestazioni. La donna, che in una occasione è stata multata per sosta vietata al mercato di Porta Palazzo dove si era recata a fare la spesa, è stata sospesa per tre mesi.

Le indagini

Le indagini nei confronti della dipendente infedele, tecnico della prevenzione, vigilanza e ispezione in materia di igiene e sanità veterinaria, sono scattate lo scorso giugno. La donna, che ha ammesso le proprie responsabilità davanti ai magistrati, pur risultando formalmente in servizio si sarebbe trovata presso la propria abitazione o quella dei famigliari, impegnata in acquisti presso centri commerciali, mercati rionali, in bar e rivendite di tabacchi. In alcuni casi per spostarsi avrebbe usato anche i mezzi dell'Asl. Nei suo confronti sono così scattate la denuncia e la sospensione.