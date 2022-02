Torino, arrestato 20enne per spaccio di droga

Durante la perquisizione eseguita nell'abitazione del ragazzo gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 3.500 euro in contanti e due telefoni cellulari

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dalla polizia municipale di Torino per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La perquisizione

Il giovane di origini senegalesi, segnalato dagli stessi residenti della zona che lo avevano visto più volte spacciare per le vie del quartiere Borgo Vittoria, incontrava i suoi clienti nei pressi di via Breglio. Durante la perquisizione eseguita nell'abitazione del ragazzo gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 3.500 euro in contanti e due telefoni cellulari.