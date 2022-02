Novara, carabinieri sequestrano Ferrari da collezione

Si tratta di un modello da collezione prodotto tra il 2004 e il 2009 in 1.200 esemplari

In provincia di Novara i carabinieri hanno recuperato e sequestrato una Ferrari del valore di circa 200mila euro. Si tratta di un modello da collezione prodotto tra il 2004 e il 2009 in 1.200 esemplari. Acquistata all'estero, la documentazione relativa era stata trovata dai militari tra il materiale sequestrato nei giorni scorsi in una abitazione di Ghislarengo, nel Vercellese, considerato il covo della banda sospettata di aver messo a segno diverse 'truffe Covid' ai danni di anziani. L'auto, ritrovata nel Novarese, era intestata a un prestanome. Un elemento che potrebbe gli investigatori a ipotizzare anche il reato di trasferimento fraudolento di valori.