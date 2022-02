Torino, muore donna di 31 anni investita da auto

Tragedia a Torino. Una donna di 31 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in via Druento all'angolo con via Traves, alla periferia del capoluogo piemontese. Trasportata in ambulanza all'ospedale San Giovanni Bosco, ha deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sul luogo dell'incidente la polizia municipale che sta facendo i rilievi del caso e tentando di verificare se la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali oppure no.