Incendio in un alloggio ad Acqui Terme, anziani al pronto soccorso

Incendio ieri sera in un alloggio di via Trieste, ad Acqui Terme (Alessandria). I due inquilini, una coppia di anziani, sono stati evacuati e trasportati in ospedale per controlli a scopo precauzionale. Evacuate anche le famiglie residenti negli alloggi limitrofi. Sul posto, con i vigili del fuoco e il 118, sono intervenute la polizia locale e la protezione civile. A seguire le operazioni di spegnimento e bonifica il sindaco, Lorenzo Lucchini. Dai primi accertamenti, sembra che a causare l'incendio possa essere stato un cortocircuito.