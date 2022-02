Farmacista No vax in piazza con pettorina deportato, sospeso da ordine

E' stato sospeso dal proprio Ordine Matteo Testa, il 'libero farmacista' portavoce dei No Vax di Novara che domenica scorsa, 30 gennaio, è sceso in piazza con una pettorina da deportato. Lo afferma in una intervista al Corriere di Novara Cesare Lapidari, presidente dell'Ordine dei Farmacisti delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. "Il dottor Testa non è iscritto al nostro Ordine ma a quello dei Farmacisti delle provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza - ha spiegato Lapidari -. Da quanto mi risulta l'Ordine di appartenenza è già intervenuto nei suoi confronti emettendo un provvedimento di sospensione".

L'appello ai farmacisti non ancora vaccinati

Al primo febbraio sono 18 i farmacisti nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola non ancora vaccinati. Nelle due province, prosegue Lapidari, "contiamo 945 iscritti. Ogni giorno riceviamo dal competente Ministero un database con l'elenco dei farmacisti che non si sono ancora vaccinati. A loro inviamo un sollecito a vaccinarsi entro cinque giorni. Chi non si mette in regola nei termini prescritti viene sospeso".