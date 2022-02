Covid Piemonte, 6.912 casi e 116 ricoveri in terapia intensiva

Nuovo forte calo di ricoverati Covid oggi in Piemonte, nel bollettino dell'Unità di crisi della Regione: -9 in terapia intensiva, - 50 negli altri reparti, dove il totale scende sotto quota 2.000. I nuovi casi di contagio sono 6.912, con un tasso di positivi del 10,3% rispetto ai 66.793 tamponi diagnostici eseguiti, di cui 56.576 antigenici. Quindici i morti, di cui 1 oggi, i nuovi guariti sono 12.007. Con l'aggiornamento di oggi negli ospedali piemontesi ci sono 116 ricoverati in terapia intensiva, 1.991 negli altri reparti, le persone in isolamento domiciliare sono 116.115 Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati accertati 903.279 casi di Covid, i morti positivi al virus sono 12.672, i casi di guarigione 772.385 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).